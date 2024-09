"Fridays for Future" lässt Klimastreik einen Klimaaktionstag folgen

Nach dem Klimastreik in der vergangenen Woche lassen "Fridays for Future" (FFF) diesen Freitag einen Klimaaktionstag mit diversen Veranstaltungen in ganz Österreich folgen. Unter anderem in Wien, Graz, Linz und Bregenz wurde zu einem Event namens "Teachers for Future" aufgerufen.

An der Aktion haben laut FFF österreichweit über 5.000 Schülerinnen und Schüler sowie an die 70 Schulen teilgenommen, wie in einer Aussendung berichtet wurde.

In Wien fand "Teachers for Future" laut "Fridays for Future" ab 10.30 Uhr vor drei Locations statt (vor dem Parlament, am Meidlinger Platzl und am Urban-Loritz-Platz). "Wir konnten nicht länger zusehen, wie die Sorgen der jungen Menschen ignoriert werden. Also haben wir das Klassenzimmer auf die Straße geholt. Am Sonntag wird über ihre Zukunft entschieden, doch viele von ihnen dürfen noch nicht wählen. Jetzt liegt es an uns allen, mit unserer Stimme für ihre sichere Zukunft einzutreten!" erklärte Karl Marquardt, Lehrer und Mitorganisator des parteiunabhängigen Klimaaktionstags.