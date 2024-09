Allein in Wien werden 4.000 Menschen erwartet. Die Polizei warnt vor Autofahrten in die Innenstadt.

"Fridays For Future" demonstrieren heute in Wien, Graz, Linz und Klagenfurt

Unter dem Motto #EineWeltZuGewinnen ruft "Fridays For Future" für Freitag in Wien, Graz, Linz und Klagenfurt zum Klimastreik auf, Salzburg folgt am Samstag.

In der Bundeshauptstadt wird die Veranstaltung von einem "Klimaprotest-Bündnis" mit Global 2000 und Attac organisiert. "Klimaschutz sichert Leben - und es ist höchste Zeit, dass alle Parteien mit der notwendigen Ernsthaftigkeit Klimaschutz anpacken", erklärten die Organisatoren im Vorfeld.

Hier wird demonstriert In Wien startet die Demonstration um 15.00 Uhr am Schwarzenbergplatz und führt rund 1.200 Meter über den Ring zum Maria-Theresien-Platz, davor startet Graz um 14.00 Uhr beim Treffpunkt Lendplatz, zu diesem Zeitpunkt geht es auch in Linz am Hauptplatz an den Start. In Klagenfurt wird dann für 15.00 Uhr von den "Parents For Future" (PFF) zum Dr. Arthur-Lemisch-Platz zu einer "familienfreundlichen Versammlung" gebeten. Mit den Protesten will man von der kommenden Regierung den Klimaschutz einfordern. Klimagestreikt wird am Freitag auch in Deutschland, dort sind an rund 110 Orten Proteste gegen eine wachsende "Anti-Klima-Stimmung" geplant.

In Wien wurden laut Presse rund 4.000 Personen bei der Demonstration angemeldet, man erwarte mittlerweile aber mehr Menschen, so eine Sprecherin von "Fridays For Future". Das könne man an den Aufrufen über Social Media erkennen. Mehr als 10.000 seien im Bereich des Möglichen, hieß es. Die Polizei rät laut Presse jedenfalls davon ab, mit dem Auto am Freitagnachmittag in die Wiener Innenstadt zu fahren. "Mit Sperren und Umleitungen ist in dem Zeitrahmen der Kundgebung zu rechnen", so eine Sprecherin. Größte Demo 2019 Die bislang größte "Fridays For Future"-Demo in Wien zählte rund 30.000 Menschen im Jahr 2019. Ganz so viele werden es heuer eher nicht. Bei der letzten großen Kundgebung der Aktivisten kurz vor der EU-Wahl gingen ebenfalls rund 4.000 Menschen auf die Straße.

Schulen protestieren Die Demo am heutigen Freitag bleibt nicht der einzige Protestzug vor der Nationalratswahl am 29. September. Zwei Tage zuvor planen die Klimaaktivisten gemeinsam mit den Teachers for Future sowie mehreren Schulen eine Aktion. In Wien nehmen laut Presse bisher 30 Schulen teil. Diese ziehen von ihren Schulen am Freitagvormittag von 10:30 bis 12 Uhr zu drei Sammelpunkten in der Stadt: Vor dem Parlament, am Urban-Loritz-Platz sowie am Meidlinger Platzl werden Schlusskundgebungen abgehalten.