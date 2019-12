Freerider narrten Notruf: Bergretter suchten vergeblich

Nachdem drei Freerider am Samstag im verschneiten Gelände in Leogang (Pinzgau) einen Notruf abgesetzt hatten, haben 20 Bergretter mehrere Stunden vergeblich nach den offenbar in Not geratenen Tschechen gesucht. Wie sich am Abend herausstellte, waren die Snowboarder bereits selbstständig ins Tal gefahren. Die Einsatzkräfte hatten sie aber erst informiert, als sie schon in der Unterkunft waren.

Kurz nach 14 Uhr rückten die Bergretter der Ortsstelle Leogang aus, um die Snowboarder zu suchen. Wie die Salzburger Bergrettung am Sonntag in einer Aussendung informierte, waren die Freerider im Leoganger Skigebiet in einen Tiefschnee-Hang gefahren und konnten nicht mehr weiter. Ein Freerider hatte sich bei einem Sturz offenbar verletzt.