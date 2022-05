Frauen-Trio an der Spitze der Neos in Salzburg

Die Pinken ganz in Hand der Frauen: Mit 83,1 Prozent der Stimmen wurde Landesrätin Andrea Klambauer beim Parteitag am Wochenende als Spitzenkandidatin (ohne Gegenkandidatur) bestätigt. Platz zwei ging in der demokratischen Vorwahl überraschend an Karin Feldinger. „Es war auch für mich total unerwartet“, freut sie sich über das Votum. Feldinger stammt aus Elsbethen, aktuell ist sie Pressesprecherin im Team der Landesrätin, bringt aber auch Erfahrung beim Rittern um Wählerstimmen mit. Feldinger war Bürgermeisterkandidatin für die „Unabhängige Liste Elsbethen“ und für die Neos trat sie bereits bei der Europawahl 2019 als Listenzweite an. Das zweite Mandat schaffte das pinke Team auf EU-Bühne aber knapp nicht. Der Traum vom Einzug ins EU-Parlament platzte.