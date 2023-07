Frauen gab es auch in der Bergbauarbeit: Die Klauberinnen

Ihre Geschichte ist nun anschaulich in einem Museum zu sehen. Oma Rosina brachte den Stein dazu vor ein paar Jahren ins Rollen. Enkelin Karin Hojak-Talaber war gefesselt von den Geschichten der damals 91-Jährigen, die am Erzberg gearbeitet hatte. Sie fragte nach und fand weitere Kolleginnen ihrer Großmutter, aus den Erzählungen der Zeitzeuginnen entstand erst ihr Buch „Die beeindruckende Geschichte der Klauberfrauen“, dann eine Ausstellung. „Wir Klauberinnen – Wirtschaftsgeschichte vom Erzberg“ wurde vor Kurzem in Graz eröffnet.

Tausende Klauberinnen

Wie viele Frauen am Erzberg arbeiteten, ist allerdings nicht bekannt, es gibt keine dokumentierten Arbeitsaufzeichnungen mehr dazu. Doch anhand der Anzahl an Sortieranlagen – es gab am Schluss zwölf, sowie mehrere Bunker – lässt sich schließen: Es müssen über die Jahrzehnte wohl Tausende gewesen sein.

Aus Eisenerz ist aber bekannt, dass die Klaubarbeit 1912 mit der Inbetriebnahme der ersten Anlagen begann. Während des NS-Regimes mussten Zwangsarbeiterinnen die harte Arbeit verrichten, die aber im Gegensatz zu jenen der Männer im Tagbau als „leichter“ eingestuft wurde. In den Nachkriegsjahren war es die materielle Not, die Frauen in den Bergbau trieb.

Emanzipation

Wobei sich die Betroffenen ihres Rollenvorbildes kaum bewusst gewesen sein dürften: Sie brachen nämlich mit dieser Arbeit eine Männerdomäne auf. Sie trugen laut Hojak-Talaber auch ihren Teil zur Emanzipation bei, als der Begriff noch nicht einmal definiert war: Die bürgerliche Vorstellung von Weiblichkeit und die Versorgungsehe standen im krassen Gegensatz zu dem, was die Arbeiterinnen vom Erzberg leisteten.