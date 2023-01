Frau starb beim Skifahren in Tirol

Eine 28-jährige Niederländerin ist am Neujahrstag am Hintertuxer Gletscher in Tirol tödlich verunglückt. Die Frau stürzte auf einem eisigen Steilstück, rutschte rund 100 Meter über die Piste talwärts, durchbrach ein Fangnetz und wurde 20 Meter in freiem Flug gegen einen Baum geschleudert. Eine 27-jährige Freundin der Frau stürzte fast zeitgleich und wurde schwer verletzt, eine halbe Stunde später erlitt eine Deutsche nach einem Sturz an derselben Stelle schwere Verletzungen.

Für die 28-Jährige kam jede Hilfe zu spät, sie erlag an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die 27-Jährige war laut Polizei ebenfalls gegen 10.15 Uhr auf der roten Piste Nr. 1 "Schwarze Pfanne" ungebremst über den Pistenrand hinausgerutscht und in eine steinige Mulde abgestürzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber zunächst in das Krankenhaus Kufstein geflogen und von dort in die Innsbrucker Klinik überstellt. Die beiden Niederländerinnen waren zusammen mit ihren Partnern unterwegs.