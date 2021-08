Frau Nehammer klagt: Anwalt sieht "ersten Erfolg"

Hygiene Austria

Die Hygiene Austria LP wurde am 12. März 2020, einen Tag vor Verkündung der Lockdown-Maßnahmen, als ein Joint Venture der Lenzing AG und der Palmers Textil AG gegründet. Mitbegründer und späterer Geschäftsführer war Tino Wieser, der wiederum seit 2015 Miteigentümer bei der Palmers Textil AG war. Palmers hielt 49,9 Prozent der Hygiene Austria, die oberösterreichische Lenzing AG 50,1 Prozent.

Im Mai nahm man die Produktion von Atemschutzmasken auf, bewarb und verkaufte sie unter dem Siegel "Made in Austria", was sich in späterer Folge als teilweise falsch herausstellte. Die Firma musste heuer Anfang März nach einer Hausdurchsuchung und Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einräumen, FFP2-Masken zwar als "Made in Austria" beworben, einen Teil davon aber in China zugekauft zu haben. Händler nahmen Produkte der Firma daraufhin reihenweise aus dem Sortiment.

Im Fokus standen auch die Arbeitsbedingungen der großteils über Leiharbeitsfirmen beschäftigten Mitarbeiter.

Nach der Hausdurchsuchung kam es zum Bruch zwischen Lenzing und Palmers. Der Faserkonzern zog zuerst seine Manager ab und übertrug dann den Hygiene-Austria-Firmenanteil an Palmers. Im Juni wurde bekannt, dass Hygiene Austria den Teilbetrieb "Herstellung und Vertrieb von FFP2-Masken sowie MNS" an eine Tochterfirma einer Wiener Anwaltskanzlei verkauft hat.

Hygiene Austria darf ihre FFP2-Masken nicht mehr mit dem Siegel "Made in Austria" bewerben, urteilte das Handelsgericht Wien (HG Wien) nach einer Klage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI).

Der Skandal um die Masken hat auch eine politische Fußnote: Ein Bruder von Tino Wieser, Luca Wieser, ist an der Palmers AG mitbeteiligt und mit der Büroleiterin von Sebastian Kurz verheiratet.