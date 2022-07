Frau mit Axt bedroht: Freier wollte Geld zurück

Nachdem er über mehrere Stunden sexuelle Dienstleistungen einer Prostituierten in Anspruch genommen hatte, forderte ein 33-Jähriger Freitag Früh in Wals-Siezenheim (Salzburg) unter Androhung von Gewalt mit einem Messer sein Geld zurück. Als ihm die 26-Jährige den Lohn in Höhe von mehreren Tausend Euro ausgehändigt hatte, wollte der Rumäne noch zusätzlich Geld, teilte die Polizei mit. Im Zuge der folgenden Auseinandersetzung erlitt die Frau Verletzungen unbestimmten Grades.

Ins Gesicht geschlagen

Die Spanierin hatte mit dem 33-Jährigen zunächst in einem Nachtclub und dann in dessen Wohnung die Nacht verbracht. Dabei leistete der Freier mehrere Male Zahlungen - diese wollte er nach dem Sex zurück. Im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung gelang es der Prostituierten, dem Mann das Messer abzunehmen, worauf dieser sie mit einer Axt bedrohte und ihr mit dem Axtstiel ins Gesicht schlug.

Die Frau verständigte daraufhin mit Hilfe einer Passantin die Polizei, die den Verdächtigen wenig später in seiner Unterkunft festnahm. Nach Abschluss der Erstermittlungen ordnete die Staatsanwaltschaft die Einlieferung des Rumänen in die Justizanstalt Salzburg an.