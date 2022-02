Frau in Lienz mit Messer attackiert: 24-Jähriger festgenommen

Eine 47-jährige Frau ist Samstagabend gegen 22.00 Uhr in der Lienzer Innenstadt Opfer einer Messerattacke geworden. Sie wurde mit Stichverletzungen im Bauch- und Hüftbereich sowie mehreren Schnittverletzungen im Bereich des Oberkörpers ins Spital eingeliefert. Die Polizei nahm daraufhin einen 24-Jährigen fest, der sich in der Nähe des Tatorts aufhielt und verdächtigt wird, für den Angriff verantwortlich zu sein.

Motiv unklar

Als die Polizei, die über einen Notruf verständigt worden war, eintraf, wurde die 47-Jährige bereits von Passanten und Rettung versorgt. Warum der 24-jährige Osttiroler die Frau, die aus der Slowakei stammt und in Nordtirol lebt, mit dem Messer verletzt haben soll, sei noch völlig unklar, hieß es. Die Exekutive ging davon aus, dass sich Täter und Opfer vor der Tat in einem Lokal in Lienz kennengelernt und dieses gemeinsam verlassen haben. Der mutmaßliche Täter soll am Montag einvernommen werden.