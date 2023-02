Frau ging in Villach mit Brotmesser auf Freund los

Ein Streit zwischen einer 35-jährigen Frau und ihrem Lebensgefährten ist am Freitag in Villach völlig eskaliert. Im Zuge der Auseinandersetzung soll die Frau ihren 54-jährigen Partner mit einem Brotmesser attackiert haben. Der Mann zog sich bei einer Abwehrbewegung Schnittverletzungen an der Hand zu. Die Frau wurde angezeigt. Gegen sie wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Ex-Freundin mit Faust attackiert



In Klagenfurt gab es am Freitag einen weiteren t√§tlichen Angriff auf eine 17-J√§hrige durch ihren gleichaltrigen Ex-Freund. Der junge Mann soll mit der Faust auf seine Ex-Freundin eingeschlagen und ihr Handy besch√§digt haben. Die Frau gab an, von dem Mann bereits fr√ľher geschlagen worden zu sein. Gegen den 17-J√§hrigen wurde ein Betretungs- und Ann√§herungsverbot ausgesprochen. Auch ihm steht nach Angaben der Polizei eine Anzeige ins Haus.