FPÖ postet nach falschem Schnitzel nun auch falsches Teigtascherl

"Illegale Teigtascherl"

Nun schlug Raml erneut zu und widmete sich den seit Tagen durch die Schlagzeilen wandernden chinesischen Teigtascherln. Wie berichtet, fand die Finanzpolizei in Wien eine nicht legale Fabrikation. Die FPÖ wollte diese nun mit angeblich eskalierender Migrantengewalt in Deutschland verbinden. "In Deutschland eskaliert die Migrantengewalt und bei uns jagen die Behörden illegalen Teigtascherln nach."