FPÖ kommt in Kärnten einfach nicht zur Ruhe

Rosegg/ Poggersdorf. Die Freiheitlichen in Kärnten kommen nicht zur Ruhe. Nach der Aufregung um den Gurker Bürgermeister Siegfried Kampl ("Nur von dem, was sie gemacht haben, distanziere ich mich, nicht vom Nationalsozialismus") und dem "Bruderkampf" in Klagenfurt zwischen Bürgermeister Christian Scheider und seinem Vize Albert Gunzer (sie werden bei den Kommunalwahlen am 1. März 2015 gegen einander antreten), ist Landesobmann Christian Ragger wieder mit Unannehmlichkeiten konfrontiert.

In Rosegg (Bezirk Villach-Land) hat Gemeinderätin Theresia Kleinberger den Blauen den Rücken gekehrt. Sie wird am 1. März 2015 für die Grünen antreten, die derzeit gemeinsam mit der slowenischen Volksgruppe über die Bürgerliste im Gemeindeparlament vertreten sind. Kleinberger, die 2009 für das BZÖ kandidiert und den Wechsel zur FPK nicht mitgemacht hatte, war vor vier Jahren aus der Partei ausgetreten. Es wurde jedoch verabsäumt, sie von der Gemeinderatsliste zu streichen. Als im Sommer ein FPÖ-Abgeordneter zurücktrat, war Kleinberger als Listenvierte an der Reihe. Und nahm das Mandat an. "Wir haben vergebens versucht, sie zum Verzicht zu bewegen", sagte FPÖ-Ortschef Robert Lenk zum KURIER. "Denn Frau Kleinberger hat andere politische Vorstellungen als wir."