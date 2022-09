FPÖ-Graz: Blauer Machtkampf wegen Prosecco-Verkostung

Sogar das Wort „Proseccogate“ ist schon gefallen in der Aufregung um den blauen Machtkampf, der Claudia Schönbacher ihr Amt als FPÖ-Obfrau in Graz kosten könnte: Parteifreunde kreiden der Stadträtin an, an einer Prosecco-Verkostung in FPÖ-Räumlichkeiten des Rathauses teilgenommen zu haben. Noch dazu mit Sekt, den ihr Mann importiere und auch der FPÖ verkauft habe. Montagabend sprach ihr der Vorstand das Misstrauen aus.