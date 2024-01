Finanzaffäre der Grazer FPÖ: Ermittlungen auch gegen Landespartei

An die 10.000 Seiten dick ist der Akt rund um die Finanzaffäre der FPÖ Graz bereits, zwei Staatsanwälte der Anklagebehörde in Klagenfurt arbeiten an der Causa - die am Mittwoch erneut um eine Facette reicher wurde: Laut Standard gäbe es nun auch ein Ermittlungsverfahren gegen "namentlich nicht bekannte Täter" in der Landes-FPÖ.

Und zwar wegen des Verdachts der Untreue wie eben auch im Fall der Stadtpartei.