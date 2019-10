Fort was? Wie unsere Fornite-Banausin die Game City in Wien erlebte

Fort was? Meine erste und letzte Begegnung mit einem Computerspiel fand in den frühen 1980er-Jahren statt, das Spiel hieß Pac-Man. 35 Jahre später soll ich mich erneut in den virtuellen Überlebenskampf einer Spielfigur begeben. Das Setting und die Figuren haben sich seither, das wird selbst Laien wie mir auffallen, weiterentwickelt.

Große Herausforderungen warten beim Computerspiel „Fortnite“. Nicht zuletzt jene, alle anderen zu überleben. Werde ich sie bewältigen? Ich war schon damals nicht besonders erfolgreich, als es darum ging, den punktefressenden Pac-Man in seinem Labyrinth zu unterstützen. Erfolgsmenschen sagen immer, man solle nie an das Versagen von gestern denken und so begebe ich mich unerschrocken in Richtung Rathaus, wo seit Freitag die „Game City“ stattfindet.