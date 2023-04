Forstarbeiter in Salzburg von umstürzendem Baum erschlagen

Bei Arbeiten im Wald ist am Montagvormittag in Zell am See ein einheimischer Arbeiter von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Der Forstarbeiter bereitete mit zwei Kollegen Bäume zum Abseilen vor. Dabei wollte er eine Schneise freiräumen und fällte dazu einen größeren Baum. Dieser fiel auf einen anderen Baum, der wiederum einen morschen Baum zum Umstürzen brachte. Von diesem wurde der 54-Jährige genau auf dem Kopf getroffen, berichtete die Polizei am Montagnachmittag.

Seine Kollegen stiegen etwas später zur Unfallstelle ab, weil sie plötzlich nichts mehr vom 54-Jährigen hörten. Dort fanden sie den Mann unter dem Baum, entfernten diesen und begannen mit Wiederbelebungsversuchen. Der Notarzt konnte aber nur mehr seinen Tod feststellen. Fremdverschulden schließt die Polizei aus.