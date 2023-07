Formel 1: E-Bike-Fahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Ein 68-jähriger Steirer ist am Sonntag bei einem Sturz mit einem E-Bike am Veranstaltungsgelände des Red-Bull-Rings lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 12.00 Uhr im Bereich der so genannten Bike-City bergab.

Aus vorerst ungeklärter Ursache stürzte er und trug schwere Kopfverletzungen davon. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen, Fremdverschulden wurde ausgeschlossen. Der Mann trug keinen Schutzhelm.