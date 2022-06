Segelflieger muss im Pinzgau notlanden

Bei einer Notlandung mit seinem Segelflugzeug ist am Samstagnachmittag ein Pilot in Zell am See im Pinzgau verletzt worden. Die näheren Umstände sind vorerst Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Verletzte kam mit dem Rettungshubschrauber ins Spital. Der Zwischenfall soll im Bereich zwischen Schwalbenwand und Schützingalm kurz vor 16.00 Uhr passiert sein, teilte die Polizei der APA mit.