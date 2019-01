Flughafensperre - Salzburg bleibt im Mai am Boden

Durch die Pistensanierung wird auch 2019 kein gewöhnliches Jahr für den mit Abstand zweitgrößten Bundesländerflughafen, sondern ein „ganz wichtiges“, wie Stöckl sagt. Dabei war schon 2018 nicht ganz einfach. „Es war ein holpriges Jahr“, gesteht Ganghofer. Es startete mit dem Schock der Turbulenzen um Air Berlin und Flyniki, die ein Viertel des Verkehrs des Flughafens betrafen.

„Wir haben diesen Schock wirklich gut gemeistert“, sagt Stöckl. In den Passagierzahlen macht er sich dennoch bemerkbar. Diese gingen um 2,4 Prozent auf 1,844 Millionen Passagiere zurück. Das Minus sei vor allem auf die Strecken Berlin und Hamburg zurückzuführen. In die deutsche Hauptstadt kam Eurowings nicht an die einstigen Zahlen von Air Berlin heran, easyJet nahm Hamburg im vergangenen April ganz aus dem Flugplan.