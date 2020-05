Mikl-Leitner gegen weitere Zeltlager

Seit 8 Uhr werden in Salzburg zwei Zeltlager für Asylwerber aufgebaut. Landeshauptmann Wilfried Haslauer gab im Ö1 Morgenjournal an, dass er von den "Zeltstadt"-Plänen des Innenministeriums vor gut 36 Stunden erfahren hat. Er zeigt Verständnis, dass man auf diese kurzfristige Lösung zurückgreifen muss. Dennoch hofft er auf das Inkrafttreten der Flüchtlingsquoten innerhalb der EU.

Um 11 Uhr findet heute im Innenministerium ein " Krisengipfel zur aktuellen Asylsituation" statt. Erwartet werden Vertreter von BMI und Verteidigungsministerium sowie NGOs, Gemeindebund und Städtebund. Der KURIER sprach bereits am Donnerstag mit Innenministerin Johanna Mikl-Leitner über den Flüchtlingsansturm, der Österreich überrascht hat. Die Innenministerin spricht bereits von der Überlebensfrage für Europa.

KURIER: 2015 wird in Österreich mit 50.000 Asylanträgen gerechnet, so viele wie seit Jahrzehnten nicht. Wie sehr hat Sie diese Entwicklung überrascht?

Mikl-Leitner: Man muss ja nur in die Welt sehen. Die anhaltenden Krisen, vor allem verursacht durch die IS-Terroristen, zeigen uns ja schon länger, was auf uns zu kommt. Den explosionsartigen Anstieg Anfang dieser Woche hat aber tatsächlich kein Experte vorhergesehen. Umso mehr brauchen wir eine faire Verteilung in ganz Europa.

Jetzt werden erstmals Asylwerber in Zeltlager einquartiert. Konnten keine Quartiere mehr aufgestellt werden, warum diese Notmaßnahme?

In Deutschland musste dieser Schritt schon letztes Jahr gesetzt werden. Ich möchte ganz klar betonen: Die Länder haben im letzten Jahr Enormes geleistet. Die Schuldigen an dieser Ausnahmesituation finden sie nicht in Österreich, sondern unter den Terroristen in den Krisenregionen.

Wird 2015 der große Kraftakt für Österreich in Sachen Asyl, sowohl personell, organisatorisch als auch finanziell?

Es wird vor allem der große Kraftakt für Europa. Das ist eine Überlebensfrage der Europäischen Union. Wenn hier die Verantwortung nicht besser geteilt wird, dann werden die Aufwind bekommen, die gegen die europäische Gemeinschaft auftreten.

Sind die drei Zeltstädte voll, wird es weitere geben?

Das ist derzeit nicht geplant. Oberste Priorität haben feste Quartiere, etwa in Kasernen, Stiften oder Pfarrhöfen. Abgestuft sind auch Wohncontainer denkbar, dazu braucht es aber Genehmigungen durch die Bürgermeister. Die Zelte sollten nur als absolute Notfallkapazität genutzt werden, um im schlimmsten Fall Obdachlosigkeit zu verhindern.

Mit 1. Juli sind in der Betreuung große Änderungen geplant. Welche Rolle spielen dabei die Verteilzentren, wann stehen die Standorte?

Die Verteilerzentren sind ein wesentlicher Kern des neuen Asylsystems. Darum ist es auch wichtig, dass sie im Einvernehmen mit den Bundesländern gewählt werden. Wir sind da auf dem richtigen Weg.

Wird Vordernberg eines der neuen Verteilzentren?

Nein.

Wien trägt bereits die Hauptlast. War es schwer, den Wiener Bürgermeister zu überreden, Erdberg noch einmal zu öffnen?

Wien konnte bei der Quote im letzten Jahr ordentlich abbauen. Aber liegt noch immer an der Spitze, das ist richtig. Was ich am Bürgermeister Häupl schätze ist, dass er weiß, wenn es wirklich drauf ankommt, dann hilft er auch. Dafür bin ich ihm dankbar.

In Ihrer Heimatstadt Klosterneuburg läuft der Vertrag mit der Kaserne Ende Mai aus. Wird es eine Verlängerung geben?

Ja, wir wollen die Nutzung verlängern. Wir haben eine Ausnahmesituation wie seit den Jugoslawien-Kriegen nicht mehr. Daher braucht es diese Notmaßnahmen.