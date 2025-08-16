Ayaz Morad - der erste von 700.000 Flüchtlingen, die nach Österreich kamen

Bevor Morad nach Österreich durfte, hatte der Kriegsflüchtling viel durchgemacht. Bei der Überfahrt nach Griechenland wäre er fast ertrunken, als sein Plastikschlauchboot in der Mitte brach. "Ich wusste: Jetzt sterbe ich", erzählt er während des Marsches auf Wien dem KURIER. Wie viele andere war er beim Bahnhof Budapest gestrandet. Dort wurden die Flüchtlinge von Hooligans angegriffen, auch die Polizei war wenig hilfsbereit - so wurde am Tag zuvor angeboten, dass eine Gruppe Syrer und Iraker mit Bussen nach Österreich gebracht werden. Doch tatsächlich wurden sie in das Lager Bicske verfrachtet, wo die Versorgung kaum gewährleistet war.

Deshalb marschierten rund 4000 Menschen auf eigene Faust über den Pannenstreifen der Autobahn los. Sie wollten 200 Kilometer gehen.