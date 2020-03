Finanzskandal: Mitarbeiter soll 1,7 Millionen abgezweigt haben

Es ist ein Skandal der Extraklasse. Um Ähnliches zu finden, muss in den Analen der Stadt Klagenfurt wohl langen geblättert werden. In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit Bürgermeister Maria-Luise Mathiaschitz ( SPÖ) und Magistratsdirektor Peter Jost wurde am Dienstag bekannt gegeben, dass ein ehemaliger, mittlerweile pensionierter Magistratsmitarbeiter über 1,7 Millionen Euro abgezweigt haben soll. Und das ist insgesamt 23 Jahre bei Prüfungen nie aufgefallen.