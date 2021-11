Feuerwehr musste in Tirol zu zwei Bränden ausrücken

In Tirol ist es am Samstag zu zwei Bränden gekommen. Am Vormittag brach bei Flämmarbeiten am Dach eines Hauses in Sautens im Ötztal ein Feuer aus, das laut Polizei nach eineinhalb Stunden unter Kontrolle gebracht werden konnte. Am Abend kam es zu einem Kaminbrand in Achenkirch (Bezirk Schwaz). Aus dem Kamin stiegen rund zwei Meter hohe Flammen. Am Gebäude entstand kein Sachschaden. Es wurden bei beiden Bränden keine Personen verletzt, gaben die Einsatzkräfte bekannt.