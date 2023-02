Feuerwehr kämpft seit Tagen gegen Heizöl in Bach bei Graz

Dem stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Raaba, Martin Auer, zufolge waren auch am Samstag mehrere Feuerwehren aus der Umgebung in die Wartungsarbeiten an den Ölsperren involviert. Das Entfernen des immer noch im Gewässersystem befindlichen Öls mittels Bindemittel dauere an und werde wegen der nächtlichen Eisbildungen vermutlich noch einige Tage in Anspruch nehmen.

Das Heizöl dürfte nach Feuerwehrangaben schon einige Tage vor dem Entdecken des Lecks aus dem undichten Auffangbecken eines Heizöltanks in die Regenwasserkanalisation des betreffenden Betriebes und in weiterer Folge in den Raababach geflossen sein. Derzeit ist unklar, wie viel Heizöl in das Gewässersystem gelangt ist und ob Umweltschäden zu erwarten sind.