Feuerwehr-Großeinsatz wegen Rauch im Brennerbasistunnel

Rauchentwicklung in im Bau befindlichen Brennerbasistunnel (BBT) im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner hat am Donnerstagabend einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Der Rauch brach im Bereich eines Förderelements aus, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Laut Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung" wurden Arbeiter aus dem Tunnel evakuiert. Dies bestätigte die Exekutive jedoch vorerst nicht.

Keine Verletzten

Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie die Freiwilligen Feuerwehren Steinach, St. Jodok am Brenner, Matrei am Brenner, Mühlbachl und Fulpmes.

