Feuerwehr befreite eingeklemmtes Pferd

Die Feuerwehr hat am Sonntagvormittag ein Pferd in Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung) aus einer äußerst misslichen Lage befreit. Wie die Freiwillige Feuerwehr Deutschfeistritz in einer Presseaussendung mitteilte, hatte sich ein Pferd in einem Reitstall mit dem Hinterlauf in den Gitterstäben einer Pferdebox verfangen und war hilflos eingeklemmt. Die Araberstute überstand den Vorfall mit leichten Abschürfungen.