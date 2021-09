Feuer in Tiroler Stollen: Arbeiter retteten sich in Container

Auf der Kraftwerksbaustelle Kühtai (Bez. Imst) der Tiroler Wasserkraft AG (Tiwag) ist am Sonntagnachmittag ein Bohrwagen in einem Kontrollstollen in Brand geraten.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung retteten sich sechs im Stollen befindliche Arbeiter in einen Rettungscontainer, der für solche Notfälle vorgesehen ist, informierte das Unternehmen.