Fernpassstraße in Tirol war nach Lkw-Unfall gesperrt - Stau

In Folge eines Unfalls mit einem Lkw ist die Fernpassstraße in Nassereith in Tirol (Bezirk Imst) am Freitag zeitweise gesperrt gewesen. Ein 57-jähriger Lkw-Lenker hatte sein Fahrzeug verkehrsbedingt nach einer scharfen Kurve stark abbremsen müssen, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Er wich auf die Gegenfahrbahn aus, kollidierte mit der Leitschiene und riss diese aus der Verankerung. Der quer stehende Lkw blockierte die Fahrbahn. Es kam zu Staus.

Die B179 war in Folge des Unfalls teilweise komplett gesperrt, dann einspurig mit wechselseitigen Anhaltungen befahrbar, teilte die Polizei in einer Aussendung am Samstag mit. Die Staus lösten sich demnach nur langsam auf. Der Lkw-Lenker aus Bosnien-Herzegowina blieb indes unverletzt. Der Lkw sowie die Leitschiene wurden jedoch erheblich beschädigt.