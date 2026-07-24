Stau-Hotspots: Hier droht Reisenden am Wochenende Stillstand

Mit dem Ferienbeginn in weiteren deutschen Bundesländern und den Niederlanden rollt am Wochenende die nächste große Reisewelle über Österreich . Gleichzeitig nimmt bereits der Rückreiseverkehr zu. Zusätzliche Verkehrsströme bringen der Formel-1-Grand-Prix in Budapest , die Bregenzer Festspiele , die Ennstal Classic sowie Großveranstaltungen wie das Donauinsel Open Air in Wien. Verkehrsexperten von ÖAMTC , ARBÖ und ASFINAG rechnen vor allem am Samstag zwischen 9 und 15 Uhr mit kilometerlangen Staus.

Geduldsprobe für Urlauber: Vor dem Gotthardtunnel auf der A2 sind am Wochenende erneut lange Staus zu erwarten.

B179 Fernpassstraße: entlang der gesamten Strecke, besonders vor dem Grenztunnel Füssen

Zusätzlich sorgen mehrere Baustellen für Engpässe. Besonders auf der A2 Südautobahn bei der Tunnelkette Pack kommt es wegen der Generalsanierung mit einspurigem Gegenverkehr bereits täglich zu längeren Verzögerungen.

Für zusätzliche Verkehrsbelastung sorgen außerdem:

Formel-1-Grand-Prix in Budapest mit starkem Reiseverkehr über Nickelsdorf und die ungarische M1

Bregenzer Festspiele mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rund um Bregenz

Ennstal Classic in der Region Schladming-Gröbming

Donauinsel Open Air in Wien mit Verzögerungen auf den Zufahrtsstraßen

Für zusätzlichen Verkehr sorgt am Wochenende vor allem der Formel-1-Grand-Prix in Budapest. Auf der A4 Ostautobahn und am Grenzübergang Nickelsdorf werden sowohl bei der An- als auch bei der Rückreise längere Wartezeiten erwartet. Auch auf der ungarischen M1 bremsen mehrere Baustellen den Verkehr.

Regional ist rund um die Bregenzer Festspiele, die Ennstal Classic in der Region Schladming-Gröbming sowie das Donauinsel Open Air in Wien mit Verzögerungen auf den jeweiligen Zufahrtsstraßen zu rechnen. Verkehrsexperten empfehlen daher, wenn möglich, auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.