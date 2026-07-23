Mit Teenagern im Urlaubs-Stau: Blockabfertigung fürs Gemüt

Es gibt genau zwei Gewissheiten im Sommer: Grado ist von Wien rund 510 Kilometer entfernt. Und auf der Rückfahrt wartet irgendwo ein Stau.

Diesmal mussten wir via Graz, waren aber besonders gescheit. Dachte ich. Wir fahren am Sonntag heim. Und mitten am Nachmittag. Die Rechnung ging auf: Die Autobahn war leer, ich lehnte mich entspannt zurück, blickte erst auf den Rio Gelato, rollte dann über die Grenze, erreichte schließlich Kärnten (17 Grad) und dachte: Ach wie schön kann Autofahren sein.

Bitte keine Blockabfertigung!

Keine fünf Minuten später kam ein kleines Schild. „Behinderung hinter dem Tunnel.“ Hinter dem Tunnel? Weiter freie Fahrt. Aber dann: Blockabfertigung vor dem Kalcherkogeltunnel.

Rettungsgasse.

Autoschlange.

Eine Stunde quasi Stillstand.

Hätte man vorher recherchieren können. Hat man aber nicht. Und hinterher informiert ist man zwar schlauer, aber nicht schneller.