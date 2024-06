Staugefahr am Wochenende: Ferien starten, Formel 1 legt los

Wer zur Formel 1 nach Spielberg will, sollte am Sonntag "zeitig losfahren", raten Verkehrsexperten des ÖAMTC und nennen auch gleich eine Ankunftszeit: "Wer um 7.30 Uhr ankommt, hat gute Chancen auf eine ruhige Anreise."

Zudem beginnen auch in der Slowakei die Ferien, ebenso in Slowenien .

Das meint das Erreichen des Ziels ohne Stau: Die Wahrscheinlichkeit, am kommenden Wochenende in zähen Kolonnenverkehr zu geraten, ist groß. Denn das Event fällt mit den Beginn der Sommerferien im Osten Österreichs - Wien, Niederösterreich und Burgenland - zusammen.

Da die Zufahrtswege begrenzt sind, ist mit Stau nicht nur um das Gelände in Spielberg selbst zu rechnen, sondern auch schon bei den Abfahrten von der Schnellstraße S36 sowie rund um den Knoten St. Michael . Wer also nicht zur Formel 1 möchte, "sollte das Murtal weiträumig umfahren", rät der Verkehrsklub.

Die Einsatzkräfte - Polizei, Rotes Kreuz und Freiwillige Feuerwehr - rüsten sich ebenfalls. Exekutivbeamte - in Uniform wie in zivil - aus der ganzen Steiermark sind am Rennwochenende in Spielberg, es wird im Hauptgebäude sogar eine eigene Polizeiinspektion eingerichtet.

"Das Zusammenspiel der Einsatzorganisationen rund um derartige Events ist im Murtal bestens erprobt", versichert Andreas Tafeit, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant. "Dennoch müssen wir wachsam sein."