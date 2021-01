Fenstertage: So verlängern Sie den Urlaub

Wer kann, soll zugreifen, denn: Es folgt eine lange Durststrecke bis April. Der Ostersonntag fällt heuer auf den 4. April, der Ostermontag ist ein Feiertag: Mit vier Urlaubstagen danach käme man gerechnet ab dem Palmsonntag und bis zum kleinen Ostersonntag am 11. April auf eine etwas längere Ferienwoche mit acht Tagen. Der Mai birgt einiges an Möglichkeiten, auch wenn der Staatsfeiertag (1. Mai) auf einen Samstag fällt. Doch da ist ja noch Christi Himmelfahrt (13. Mai): Ein Urlaubstag am Freitag, 14. Mai, ergibt zusammen mit dem folgenden Wochenende eine Kurzurlaub. Wer auch den 11. bis 13. Mai freinehmen kann, kommt samt zweier Wochenenden gleich einmal auf neun freie Tage am Stück und das bei nur vier eingesetzten Urlaubstagen.

Pfingstwochenende

Exakt gleich kann die Strategie des Urlaubszeithamsterns im Juni rund um den zweiten Donnerstags-Feiertag (Fronleichnam, 3. Juni) angelegt werden. Nimmt man das verlängerte Pfingstwochenende (23., 24. Mai) davor noch dazu, schafft man mehr als zwei Wochen Urlaub mit nur acht echten Urlaubstagen.

Bis Oktober gibt es solche Chancen nicht mehr, denn der August-Feiertag Mariä Himmelfahrt (15. August) fällt auf einen Sonntag. Immerhin: Der Nationalfeiertag liegt günstig, der 26. Oktober ist ein Dienstag. Das ergibt erneut einen Kurzurlaub von vier Tagen, wenn man sich den Montags-Fenstertag freinimmt.