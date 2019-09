Felsstürze - Warum der Rückzug des Permafrosts gefährlich ist

„Es wäre ein ganz normaler Felssturz gewesen, hätte es nicht diesen tragischen Zufall gegeben“, sagt Landesgeologe Rainer Braunstingl. Salzburgs oberster Geologe machte sich am Donnerstag selbst ein Bild des verheerenden Felssturzes in Kaprun am Tag zuvor. Wie berichtet verstarb dabei ein 53-jähriger Einheimischer auf einem Wanderweg, zwei deutsche Wanderer wurden schwer verletzt.

Die Ursache für das Unglück dürfte auftauender Permafrost im Gestein gewesen sein. „Das ist unsere Vermutung, die Klüfte waren nass. Es wäre auch ganz typisch für die Jahreszeit“, erklärt Braunstingl. Rund 500 Kubikmeter dürften abgebrochen sein. Der Kammerschartenweg, auf dem die Wanderer getroffen wurden und der auf 50 Metern Breite verschüttet wurde, bleibt vorerst gesperrt.