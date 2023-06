Feiertag im Stau: Starker Reiseverkehr Richtung Süden

Aber auch in die Gegenrichtung waren am Feiertag viele Autofahrer unterwegs: Richtung Innsbruck kam es um die Mittagszeit immer wieder zu Verzögerungen.

Bis zu zwei Stunden Zeitverlust

Im Stau stehen am Feiertag an der slowenischen Grenze. Eine Baustelle sorgte am Vormittag zwischen Spielfeld und Maribor teilweise für 13 Kilometer Stau und bis zu zwei Stunden Zeitverlust.

Ähnlich wie in Tirol gab es hier aber auch Wartezeiten bei der Einreise nach Österreich. Vor dem Karawankentunnel wartete man um die Mittagszeit rund 20 Minuten.