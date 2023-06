Das lange Wochenende bringt Staus und starken Reiseverkehr

Auf der Pyhrnautobahn sind mehrere Baustellen mit Gegenverkehrsbereichen in Tunneln eingerichtet, was zu Verzögerungen führen wird. Richtung Süden ist insbesondere vor St. Pankraz (Oberösterreich) und vor Übelbach (Steiermark) mit Staus zu rechnen. In Richtung Norden ist es besonders vor dem Knoten Peggau-Deutschfeistritz staugefährdet. Es gibt lokale Alternativrouten für beide einspurigen Baustellenbereiche auf der A 9.

Routen beschildert

Im Bereich Windischgarsten kann die B138 als Parallelroute genutzt werden. Im Bereich Schartnerkogeltunnel/Übelbach kann über die S 35 Brucker Schnellstraße und die S 6 Semmering Schnellstraße zum Knoten St. Michael ausgewichen werden. Beide Routen sind entsprechend beschildert und werden je nach Verkehrslage über Anzeigen auf der Strecke empfohlen.

Erste Staus wegen Festival

In Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat am Dienstagvormittag die Anreise zum Nova Rock begonnen. Zahlreiche Besucher strömten schon einen Tag vor Beginn zum Festivalgelände Pannonia Fields, was auch bereits zu ersten Staus führte, wie der ÖAMTC gegenüber der APA mitteilte. Vier Kilometer reichte der Stau am Vormittag von der Zufahrt zurück, Tendenz steigend.

Der Verkehrsclub hatte deshalb bereits am Montag geraten, öffentlich zum Festival anzureisen. Das Anfahrtskonzept wurde angepasst, um auf etwaiges Schlechtwetter besser vorbereitet zu sein. Rund 200.000 Besucher werden erwartet.