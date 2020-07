Fashion für den Baby-Popo als letzter Schrei

Stoffwindeln sind altmodisch, umständlich, unpraktisch, out. Kurz: ein Relikt aus Omas Zeiten. Das ist jedoch so nicht zwingend richtig, denn Stoffwindeln boomen. Es gibt sie in allen Ausführungen Textilien, Größen – und Überhosen in unterschiedlichen, bunten Designs. Anita Höfferer aus Zweinitz im Kärntner Gurktal hat diese Marktlücke erkannt und entwirft eigene Kollektionen. Übers Internet vertreibt sie die Mode für den Baby-Popo.