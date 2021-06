Farbpatronen in Bankomaten als Abwehrmittel gegen Räuber

Ein Gasgemisch wird per Schlauch in einen Geldautomaten eingeleitet. Kurz darauf löst ein elektrischer Zünder eine Detonation aus. So gingen die Räuber in den letzten beiden Fällen im März vor, bei denen Bankomaten in Wiener Neudorf ( Bild) und in Wiener Neustadt gesprengt wurden. Ein ziemlich hoher Aufwand, wenn man bedenkt, dass die Beute null wert ist.