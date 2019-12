Familiendrama: Pilot wurde vor dem Abflug vor Schlechtwetter gewarnt

Nach dem Absturz eines einmotorigen Kleinflugzeuges im Pinzgau, bei dem der Pilot getötet und seine zwei Töchter schwer verletzt worden sind, ermitteln nun Polizei und Flugunfall-Kommission.

Wie berichtet, war das Flugzeug Samstagnachmittag in einem Wald bei Bruck an der Glocknerstraße (Bezirk Zell am See) zerschellt. Der 66-jährige Deutsche war mit seinen Töchtern im Alter von acht und elf Jahren in Bonn in Deutschland gestartet und wollte in Zell am See landen.