Flugzeug im Pinzgau abgestürzt: Mehrere Personen eingeklemmt

In Bruck an der Glocknerstraße in Salzburg ist es am Samstagnachmittag oberhalb des Ortes ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort.

Laut ORF Salzburg sind mehrere Personen in dem Flugzeug eingeklemmt, vier Personen befanden sich demnach an Bord. Der Unglücksort liegt unweit des Flugplatzes Zell am See.

Die eingeleiteten Rettungsmaßnahmen gestalteten sich offenbar schwierig. "Wir suchen noch, es ist schwer etwas zu sehen" sagte Feuerwehr-Kommandant Franz Eder in einer ersten Stellungnahme der APA am Samstag, bevor das Flugzeug entdeckt wurde.