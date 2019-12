Bangen um zwölfjähriges Mädchen nach Flugzeugdrama

Nach dem tödlichen Flugzeugabsturz am Samstagnachmittag im Pinzgau, bei dem ein deutscher Familienvater ums Leben kam, gelten nun alle guten Hoffnungen einer seiner beiden Töchter, die beide das Unglück überlebt haben. Das zwölfjährige Mädchen ringt nämlich auf der Intensivstation des Universitätsklinikums in Salzburg um sein Leben.

„Da helfen im Moment nur Gebete“, sagt der Sprecher des Landeskrankenhauses, Wolfgang Fürweger. Das Mädchen, dass am Sonntag gemeinsam mit seiner Schwester ins Salzburger Klinikum gebracht wurde, musste auf der Intensivstation in künstlichen Tiefschlaf gelegt werden. An Operationen sei im Moment aufgrund des Zustandes des jungen Unfallopfers nicht zu denken, sagt Fürweger.

Multiple Brüche

Das Kind saß aufgrund einer muskulären Erkrankung bereits im Rollstuhl. Bei dem Unfall in dem steilen Waldstück bei Bruck an der Glocknerstraße im Bezirk Zell am See, erlitt die Zwölfjährige mehrfache Brüche und auch innere Verletzungen. Unglaubliches Glück hatte dagegen ihre neunjährige Schwester. Fürweger: „Sie ist Gott sei Dank de facto fast unverletzt geblieben“. Die Kleine könnte das Spital bereits verlassen, wurde aber mir ihrer aus Deutschland angereisten Mama in einem Mutter-Kind-Zimmer im Spital aufgenommen.