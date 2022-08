Familie in Salzburg fand Iltisbaby vor der Tür

Auswildern

Iltisse sind in Österreich heimisch und gehören zur Familie der Marder und der Unterordnung der Hundeartigen. Sie nisten gerne im Dachgebälk, von wo auch dieses Iltisbaby heruntergefallen sein dürfte, nachdem es direkt vor der Haustür gefunden wurde. „Wir haben die Anruferin daher auch gebeten, die Augen nach weiteren Babys offenzuhalten, da es in dem Nest offensichtlich ein Problem gibt", so Stadler. "Wenn das Iltismädchen im Herbst fertig aufgezogen ist, können wir es auswildern.“