Falschgeld-Alarm auf Österreichs Christkindlmärkten

Im vorweihnachtlichen Trubel kann man sie rasch übersehen: Auf den Christkindlmärkten sind derzeit vermehrt gefälschte Geldscheine mit den Aufdrucken "Movie Money" und "Prop copy" im Umlauf.

Besondere Vorsicht ist bei kleinen Größen, also bei 5-, 10- und 20-Euro-Scheinen, geboten, die man üblicherweise nicht genau kontrolliert. Davor warnt die Oesterrechische Nationalbank (OeNB) laut einem Bericht der Gratiszeitung Heute.

Besonders betroffen sind neben Weihnachtsmärkten andere belebte Orte wie Flohmärkte, aber auch im Handel ist im Weihnachtsstress die Gefahr größer.

Die "Movie Money"-Scheine kamen bereits im Sommer auf und sind laut OeNB bereits wieder im Abflauen. Im vierten Quartal seien allerdings neue falsche Scheine mit der Aufschrift "Prop copy" aufgetaucht. Seit September wurden rund 300 Stück eingesammelt.

Der Fühl-Test klappt im Dunkeln

Wer sich vor Fälschungen schützen will, sollte bei Wechselgeld sofort die Sicherheitsmerkmale der Euro-Scheine kontrollieren. Echte Geldscheine sind rasch anhand von fünf Merkmalen erkennbar - an Sicherheitsfaden, Smaragdzahl, Porträt-Wasserzeichen, Porträt-Hologramm sowie an dem speziellen Papier und dessen Relief.