gabEuropaweite Razzia wegen Erwerbs von Falschgeld im Darknet

Mit einer europaweiten Razzia sind Ermittler in Europa gegen die Verbreitung von Falschgeld vorgegangen. Koordiniert wurden die Maßnahmen von der europäischen Polizeibehörde Europol. In Österreich kam es bereits im Juni zu zwei Festnahmen, hieß es auf APA-Anfrage beim Bundeskriminalamt ( BK). Die Erkenntnisse aus diesen Amtshandlungen flossen in die Aktion ein.

In Deutschland gab es in den vergangenen Tagen Durchsuchungen bei Tatverdächtigen in neun Bundesländern, wie das deutsche Bundeskriminalamt ( BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Montag mitteilten. Die Verdächtigen sollen im Darknet Falschgeld erworben haben. Durchsuchungen fanden demnach auch in sechs weiteren EU-Staaten statt.

Verurteilt

In Österreich wurden im Sommer zwei Personen festgenommen. Ein Mann wurde bereits verurteilt, berichtete BK-Sprecher Vincenz Kriegs-Au. Es handle sich um einen "Multibesteller" von Falschgeld, nachgewiesen wurden ihm 70 Stück falsche Fünfziger und Zwanziger. Die Amtshandlung betreffend der zweiten Person ist noch am Laufen, sagte der Sprecher.