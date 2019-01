Falscher Chirurg: Protokoll des Versagens

Jener falsche Schönheitschirurg, der monatelang unerlaubt in Wien gearbeitet hat, hätte früher gestoppt werden können. Das Protokoll der Ermittlungen zeigt, wie manche Behörden in diesem Fall geschlampt haben. Der Verdächtige soll zwar in der Slowakei ein Medizinstudium abgeschlossen, jedoch nie eine Turnusausbildung absolviert haben. In Österreich besitzt der Verurteilte wie berichtet keine Zulassung.

Februar 2017: Eine Betroffene wendet sich anonym an die Patientenanwaltschaft. Diese nimmt wegen des Falls Kontakt mit der Ärztekammer auf. Diese meint in einem Brief, dass man nichts machen könne, da der Beschuldigte nicht in der Ärzteliste geführt werde. Die MA 40 (Abteilung für Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien) beginnt mit den Ermittlungen.

März 2017: Der Geschäftsführer des sogenannten Schönheitszentrums in Meidling erfährt schriftlich von der MA 40, dass der 42-Jährige kein zugelassener Arzt ist. Der Beschuldigte operiert trotzdem weiter.