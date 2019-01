"Schönheitschirurg" in Wien auf der Anklagebank

Im Internet präsentiert er sich als Experte in Sachen Schönheitschirurgie, der auf der halben Welt tätig ist. Ob der Herr Doktor aber überhaupt ein Arzt ist, ist fraglich. Angeblich soll er in Bratislava in eine Ärzteliste eingetragen sein. Seine ehemaligen Patienten dürften daran aber ihre Zweifel hegen. Und auch die Staatsanwaltschaft Wien glaubt das nicht – der 42-jährige Mann (vertreten durch Rechtsanwalt Herbert Eichenseder) befindet sich seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft. Am kommenden Montag wird er sich wegen des Vorwurfs der schweren Körperverletzung und des schweren gewerbsmäßigen Betrugs vor dem Gericht erklären müssen.