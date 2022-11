Falsche Polizisten prellten Anruf-Opfer um 2,7 Millionen Euro

"Einen Ermittlungserfolg in dieser Größenordnung haben wir selten", sagte Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes, am Donnerstag. Gemeinsam mit internationalen Behörden ist es gelungen, dem Internet-Betrug und der organisierten Kriminalität einen Schlag zu versetzen.

1100 Anzeigen

Durch Ermittlungen des Bundeskriminalamtes, Interpol und der indischen Polizeibehörde CBI (Central Bureau of Investigations) wurde in Neu-Delhi ein Call-Center ausfindig gemacht und zerschlagen, dessen Mitarbeiter weltweit Telefonbetrug begangen haben. Allein in Österreich entstand bei den Opfern dadurch ein Schaden von 2,7 Millionen Euro. 1100 Anzeigen gegen falsche Polizisten konnten auf diesen Fall zurückgeführt werden.

Österreicher brachte Fall ins Rollen

Im konkreten Fall gaben sich die Mitarbeiter des indischen Call-Centers als örtliche Polizei oder "Interpol-Agent" aus. Aufgedeckt wurde der großangelegte Betrug durch einen Österreicher. "Das Opfer bekam am 16. August einen Anruf eines vermeintlichen "Interpol-Agenten". Dieser sagte, das Opfer müsse Geld überweisen", erklärt Holzer. Der Betroffene reagierte jedoch richtig und meldete den Vorfall auf einer Wiener Polizeiinspektion.

Videoaufnahmen aus dem Call-Center

Ein Informant schaltete sich daraufhin in den Fall ein und lieferte dem Bundeskriminalamt Video-und Audioaufnahmen direkt aus dem Call-Center. So konnte die Spur der Telefonbetrüger bis nach Indien zurückverfolgt werden. Das Bundeskriminalamt informierte die indischen Behörden, die im Zuge der Operation "HAECHI" drei Drahtzieher dieser Bande festnehmen konnten.

15.000 Euro zurückgezahlt

Den österreichischen Opfern konnten 15.000 Euro zurückgezahlt werden. "Das ist zwar verglichen mit der Schadenssumme in Millionenhöhe gering, aber es ist schon ein Erfolg, dass wir den Menschen überhaupt einen Anteil von ihrem Geld zurückgeben können. Das ist in Fällen von Telefonbetrug äußerst selten", betont Holzer. Grundsätzlich liege die Aufklärungsquote bei Cybercrime in Österreich bei 35 Prozent.

