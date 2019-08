Falsche Picassos zerstörten Existenz

„Größte Kunstfälschung in Österreich aufgedeckt“, ließ das Innenministerium im November 2016 verlautbaren. Bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz im Bundeskriminalamt in Wien wurden Dutzende angeblich gefälschte Bilder präsentiert. In erster Linie handelte es sich um Werke von Pablo Picasso. Fünf Personen wurden festgenommen. Darunter Ludwig D. und sein Sohn, die die Bilder verkaufen hätten sollen. Dreieinhalb Jahre später ist vom Tatvorwurf des versuchten schweren Betrugs nichts übrig.