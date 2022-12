Falsche Ärztin forderte in Tirol Geld für teure Corona-Spritze

Am Dienstag wurde ein 75-jähriger Pensionist in Innsbruck Opfer eines versuchten Betruges. Eine Frau, die Hochdeutsch sprach und sich als Oberärztin Dr. Müller ausgab, rief den Mann an. Sie behauptete, seine Tochter sei schwer an Corona erkrankt, bekomme keine Luft und brauche dringend eine Spritze, die sehr teuer sei.

Betrug aufgeflogen

Der 75-Jährige durchschaute den Trick sofort und gab an, einen fünfstelligen Eurobetrag zu Hause zu haben. Die unbekannte Anruferin bezeichnete den Betrag als zu wenig und fragte, ob der Pensionist Schmuck zuhause habe. Nachdem der Mann auch angab, Schmuckgegenstände zu besitzen, gab sich die Anruferin zufrieden.

Nachdem die Anruferin behauptete, dass ein Rettungswagen vorbei kommen werde, brach sie das einstündige Telefonat ab. Ein Übergabeort oder weiteren Vorgehensweisen wurden nicht ausgemacht.