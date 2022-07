Fallschirmspringer verletzte sich in Vorarlberg bei der Landung

Ein 31-jähriger Fallschirmspringer hat sich am Samstag bei seiner Landung in Hohenems Verletzungen am Rücken und am rechten Bein zugezogen.

Der Schweizer dürfte nach Angaben der Polizei im Landeanflug zu schnell gewesen sein und die Höhe unterschätzt haben, weshalb er hart auf dem Boden aufschlug. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Hohenems gebracht.