Fall Lopatka: "So günstig ist Kinderquälen"

"Der Fall ist nicht alltäglich", merkte Staatsanwalt Christian Kroschl am Donnerstag in seinem Plädoyer an. Einen Tag danach bestätigte sich die Einschätzung: Die Kinder des steirischen Arztes Eduard Loptaka und ihre Anwältin meldeten sich am Freitag via Presseaussendung. Unter dem Titel "So günstig ist Kinderquälen in der Steiermark" kritisieren sie das - nicht rechtskräftige - Urteil sowie die Justiz heftig.

Richter Oliver Graf verurteilte den Mediziner am Donnerstag zu 1.920 Euro Geldstrafe und vier Monaten bedingter Haft. "Positiv zumindest ist, dass es überhaupt zu einer Verurteilung gekommen ist", wird eine der Töchter in der Mittellung zitiert.

Überraschender Freispruch

2017 war Lopatka vom ersten Richter Andreas Rom noch überraschend freigesprochen worden. Das Oberlandesgericht Graz hob den Freispruch auf, es musste neu verhandelt werden. Roms Kollege Graf sprach den Angeklagten dagegen nun teilweise schuldig: Das gilt für die ständigen Suziddrohungen Lopatkas, die der Richter als Quälen betrachtet sowie den Umstand, dass er sich von seinem damals erst zehnjährigen Sohn schwere Medikamente spritzen ließ.